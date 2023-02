Marktstart von Ginger Payments in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Ginger CCO Stefan Bachmann: "Ich freue mich auf die Aufgabe, Ginger erfolgreichim deutschsprachigen Raum zu etablieren und so dem Vorbild anderer europäischerMärkte zu folgen. Insbesondere in der DACH-Region, dem Herzen von Europa,herrscht ein großer Verdrängungswettbewerb mit vielen Marktbegleitern. Im Rahmender Vorbereitungen des Launches in Deutschland hat das Ginger-Team aus denNiederlanden ein klares Konzept vor Augen gehabt. Besonders hat mich dieFähigkeit beeindruckt, schnell und flexibel zu entwickeln und zu reagieren."Nach der Übernahme durch die Firma Ximedes im Frühjahr 2022 hat man sich beiGinger darauf konzentriert, auch im Herzen Europas erfolgreich zu sein. Indiesem Jahr wird das DACH-Team von Ginger weiter ausgebaut, um in diesem sowichtigen Markt entsprechend gut aufgestellt zu sein.Ginger präsentiert seine Lösung auf der MPE 2023 (Merchant Payments Ecosystem)in Berlin vom 28. bis 30. März 2023.Über Ginger Payments:Ginger Payments wurde 2014 in Amsterdam gegründet und hat sich vom PaymentService Provider (PSP) zu einer innovativen Zahlungsplattform entwickelt. Seitdem Frühjahr 2022 gehört Ginger zum europäischen Fintech- undFartech-Softwareunternehmen Ximedes, das maßgeschneiderte Softwarelösungen mitSchwerpunkt auf Open Banking und öffentlichen Verkehrssystemen entwickelt.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.gingerpayments.de .Pressekontakt:Eva BreuerGinger Payments GmbHmailto:presse@gingerpayments.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168403/5436244OTS: Ginger Payments GmbH

Hamburg / Amsterdam (ots) - Heute startet die neue Online-Zahlungsplattform Ginger Payments GmbH in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet seine Services bereits erfolgreich in den Beneluxstaaten und in Skandinavien an. Ginger ist eine innovative Zahlungsplattform für Banken und Finanzinstitute, die ihren Kundenservice auf ein neues Level heben möchten. Das Unternehmen bietet eine vollständige E-Commerce-Zahlungslösung mit einer flexiblen und modularen Plattform, die auch das POS-Terminal, Kunden-Onboarding und Omnichannel-Abrechnung abbilden kann. Das Angebot von Ginger hebt sich von bestehenden Plattformen dadurch ab, dass es vollständig cloudbasiert ist, einfache APIs anbietet und ein transparentes PaaS-Modell verwendet.

