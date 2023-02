Pan American unterzeichnet Vereinbarungsabkommen mit Legacy Lithium Corp. hinsichtlich Spin-Out von Green Energy und gibt Termin von Aktionärsversammlung bekannt

8. Februar 2023 - Calgary (Alberta) / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FRA: SS6) gibt heute bekannt, dass es ein Vereinbarungsabkommen mit einer kürzlich gegründeten 100-%-Tochtergesellschaft des Unternehmens namens Legacy Lithium Corp. („Legacy“) hinsichtlich des geplanten „Spin-Outs“ des unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiets Green Energy, das sich in Cane Creek Anticline in Grand County im US-Bundesstaat Utah befindet (das „Konzessionsgebiet“), unterzeichnet hat.

Pan American ist der Auffassung, dass der aktuelle Aktienkurs den Wert des Konzessionsgebiets nicht vollständig widerspiegelt und dass die Aktionäre des Unternehmens durch das geplante „Spin-Out“ von der Erschließung des Werts des Konzessionsgebiets profitieren werden. Darüber hinaus wird es das geplante „Spin-Out“ dem Unternehmen ermöglichen, sein Hauptaugenmerk auf seine anderen Projekte – das Lithiumprojekt Big Mack und das Lithiumprojekt Horizon – zu richten, während Legacy seinen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung des Konzessionsgebiets legt.

Bedingungen des Vereinbarungsabkommens

Das Unternehmen hat mit Legacy ein Vereinbarungsabkommen (das „Vereinbarungsabkommen“) unterzeichnet, dem zufolge die Beteiligung des Unternehmens am Konzessionsgebiet im Rahmen einer geplanten Vereinbarung (die „Vereinbarung“) gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) an die Aktionäre des Unternehmens „ausgegründet“ wird, was jedoch den Bedingungen des Vereinbarungsabkommens unterliegt. Die Aktionäre des Unternehmens werden bei einer außerordentlichen Aktionärsversammlung (die „Versammlung“) am 11. April 2023 über die Vereinbarung abstimmen. Vor dem Wirksamkeitsdatum der Vereinbarung plant das Unternehmen, seine gesamte Eigentümerschaft am Konzessionsgebiet, die sich zurzeit im Besitz seiner 100-%-Tochtergesellschaft Pan American Energy LLC befindet, auf Legacy zu übertragen – zusammen mit bestimmten, damit in Zusammenhang stehenden Aktiva, die gemeinsam die anfänglichen Aktiva von Legacy sein werden. Um in Kraft zu treten, muss die Vereinbarung durch einen Sonderbeschluss mit mindestens 662/3 % der von den persönlich anwesenden oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten vertretenen Aktionären des Unternehmens abgegebenen Stimmen genehmigt werden, wobei die Aktionäre für jede Aktie des Unternehmens eine Stimme haben.