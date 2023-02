Clarity erhält Bohrgenehmigung für das Projekt Lithium381

Vancouver, BC – 8. Februar 2023 / IRW-Press / – Clarity Metals Corp. („Clarity“ oder das „Unternehmen“) (CSE: CMET, OTC: CLGCF, FWB: 27G0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die am 18. Januar 2023 angekündigte Bohrgenehmigung für das Konzessionsgebiet Lithium381 (das „Konzessionsgebiet“) erhalten hat. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Provinz Quebec und grenzt unmittelbar an das Lithiumkonzessionsgebiet James Bay von Allkem Limited.