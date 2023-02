WDH/Flüchtlingsgipfel bei Faeser am 16. Februar

BERLIN (dpa-AFX) - Der von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bereits angekündigte Flüchtlingsgipfel soll am 16. Februar stattfinden. Der Sprecher des Ministeriums, Maximilian Kall, sagte am Mittwoch in Berlin, Faeser habe Vertreter der Innenministerkonferenz und der kommunalen Spitzenverbände für den Donnerstagvormittag in der kommenden Woche ins Bundesinnenministerium eingeladen.

