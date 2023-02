Krankenversicherer erzielen Bestnoten, übrige Bereiche des Gesundheitswesens verlieren an Zustimmung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) -- 57 Prozent der Bürger:innen zählen das deutsche Gesundheitswesen zu den dreibesten der Welt - Wert zum ersten Pandemiejahr 2020 um 15 Prozentpunktegesunken- Krankenkassen erreichen konstant hohe Zustimmungswerte: 87 Prozent sind mitderen Arbeit zufrieden- Der elektronischen Datenspeicherung steht die Bevölkerung aufgeschlossengegenüber, sofern sie einen Nutzen erkennen kann- Finanzinvestoren werden akzeptiert, wenn sie die Gesundheitsversorgungerkennbar verbessern- Nachhaltigkeit wird im deutschen Gesundheitssektor fundamental unterschätztDie Pandemie war eine enorme Herausforderung, aber auch eine Chance für dasdeutsche Gesundheitswesen, sich zu transformieren und seine digitaleInfrastruktur auszubauen. Doch der deutsche Gesundheitssektor hat diese Chanceweitgehend ungenutzt verstreichen lassen. Die Zustimmungswerte zum deutschenGesundheitswesen sind nach 2020 wieder spürbar gesunken: Aktuell zählen nur noch57 Prozent der Deutschen ihr Gesundheitswesen zu den Top-3-Systemen der Welt,während es im ersten Pandemiejahr 2020 noch 72 Prozent waren. In bestimmtenBevölkerungsgruppen, die sich auch gegen das Impfen aussprechen, ist die Skepsisbesonders ausgeprägt. Das sind zentrale Ergebnisse des "Healthcare-Barometers2023", einer repräsentativen Befragung der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC Deutschland unter 1.000 Bürger:innen. PwCveröffentlicht die Befragung bereits zum neunten Mal in Folge.Hohes Vertrauen in die Arbeit der KrankenversichererFast alle Bereiche des Gesundheitssektors müssen Verluste hinnehmen, es gibt nureine Ausnahme: Die Krankenversicherungen können konstant hohe Zustimmungswerteverzeichnen - und das über den gesamten Erhebungszeitraum seit 2014 hinweg:Derzeit bezeichnen sich 87 Prozent der Studienteilnehmer:innen als "zufrieden"oder "sehr zufrieden" mit der Arbeit der Krankenversicherer. Dabei gibt es kaumUnterschiede zwischen den privat und den gesetzlich Versicherten. Lediglich inder Frage, ob die Krankenversicherung alle wichtigen Leistungen gewährt,schneiden die gesetzlichen Krankenkassen etwas schlechter ab (84 versus 90Prozent). "Ich halte es für bemerkenswert, dass die Krankenkassen kontinuierlichein hohes Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Umso unverständlicher ist esfür mich, dass sie in die aktuellen Reformdebatten kaum eingebunden werden",sagt Michael Burkhart, Leiter des Bereichs Gesundheitswirtschaft bei PwCDeutschland. "Ich plädiere dafür, dass sie zum Partner der Gesundheitspolitikwerden."Krankenhäuser verlieren an ZustimmungAuch in der anstehenden Reform der Krankenhausversorgung und -finanzierung