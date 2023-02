UBS stuft Yara auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Yara nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 430 norwegischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis des Düngemittelkonzerns liege 12 Prozent über dem Analystenkonsens, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem gegenüber stehe aber ein höherer Ausblick für Investitionen im Jahr 2023 und ein potenzielles kurzfristiges Überangebot am Harnstoff-Markt./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 08:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 08:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

