Grid Dynamics Mexico wurde im achten Jahr in Folge als Best Place to Code ausgezeichnet

- Grid Dynamics Mexico wurde im achten Jahr in Folge als Best Place to Code akkreditiert.

- Mit der Auszeichnung Best Place to Code kann Grid Dynamics auf dem aufstrebenden und sehr wettbewerbsintensiven mexikanischen Markt ausgezeichnete technische Mitarbeiter anziehen und binden.

- Die Auszeichnung ist ein Qualitätssiegel, das auf den folgenden Bewertungskriterien basiert: Vergütung, Diversität und soziale Gerechtigkeit, berufliche Entwicklung, Kultur und Infrastruktur.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 8. Februar 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass Grid Dynamics Mexico (vormals Tacit Knowledge Mexico) im achten Jahr in Folge als Best Place to Code ausgezeichnet wurde. Das Programm Best Place to Code wird von Software Guru betrieben, einer führenden Agentur zur Vernetzung von Softwareentwicklern in Lateinamerika; diese akkreditiert Unternehmen, die sich als attraktiver Arbeitsplatz für Softwareentwickler erweisen.

Von Oktober bis Dezember 2022 beteiligten sich nahezu 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer geheimen und vertraulichen Evaluation des Unternehmens, in dem sie tätig sind. Als Ergebnis dieser Umfrage wurden die Gewinner ermittelt. Grid Dynamics verdiente sich sein Ranking als Best Place to Code Mexico durch hervorragende Ergebnisse bei den folgenden Bewertungskriterien für Mitarbeiterzufriedenheit: Vergütung, Diversität und soziale Gerechtigkeit, berufliche Entwicklung, Kultur und Infrastruktur.

„Die Auszeichnung als Best Place to Code ist eine Ehre. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter treiben unser Unternehmen an und verhelfen unseren Kunden zum Erfolg. Und das Wissen, dass in einer anonymen Umfrage ermittelt wurde, welche Unternehmen die Auszeichnung Best Place to Code verdienen, ist ein aussagekräftiger Indikator für die Gesundheit unseres Unternehmens. Dennoch kommt diese Anerkennung für uns nicht überraschend, da wir in unserem gesamten Tagesgeschäft stets unsere Kernwerte hochhalten und durch Vorbildwirkung führen. Durch diese Bemühungen unterstützen wir eine förderliche Kultur für unsere präzise Engineering-Arbeit, Innovation und Teamarbeit“, sagte Rajeev Sharma, der CTO von Grid Dynamics.