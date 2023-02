DZ BANK stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück anlässlich der Vertragserneuerungsrunde auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 209 Euro belassen. Dem Rückversicherer sei es gelungen, das risikoadjustierte Preisniveau stark anzuheben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte zu einer deutlich verbesserten versicherungstechnischen Profitabilität fu?hren, die in der Rechnungslegung allerdings nur mit Zeitverzögerung sichtbar werden sollte./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 12:12 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 12:21 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 182,4EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thorsten Wenzel

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m