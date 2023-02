Metalle: Ist die China-Euphorie schon wieder vorbei?

Die plötzliche Öffnung Chinas nach den ewigen Covid-Beschränkungen traf viele Marktteilnehmer unerwartet. Die Metallpreise kannten daraufhin jedenfalls nur eine Richtung: aufwärts. Kupfer , Nickel oder Zink konnten am Jahresanfang deutlich zulegen. Doch die Euphorie hielt nur bis zum chinesischen Neujahrsfest. Seither scheint die China-Fantasie schon wieder ausgeträumt zu sein. So konnten weder Kupfer, noch Zink oder Aluminium ihre hohen Preisniveaus halten. Kupfer fiel wieder unter die Marke von 9.000 US-dollar je Tonne. Auch bei Zink ist ein Teil der Gewinne wieder verloren gegangen. Der breit aufgestellte S&P Commodity Index notiert jedenfalls Anfang Februar da, wo er bereits Anfang Januar stand.

Zink: Lagerhäuser bleiben leer

Dabei ist die Lage in den Lagerhäusern der großen Börsen in London und Shanghai weiterhin angespannt. An der London Metal Exchange (LME) bewegen sich die Lagerstände weiterhin auf dem Niveau der 1970er Jahre. Das Angebot litt vor allem 2022 unter den hohen Produktionskürzungen in Europa, die eine Folge der hohen Energiepreise waren. Im Oktober noch hatte die International Lead and Zinc Study Group daher insbesondere für China und Europa eine niedrigere Nachfrage für dieses Jahr vorausgesagt. Dies dürfte im Lichte der gesunkenen Energiepreise und der Öffnung Chinas revidiert werden.

Zink-Aktien trotzen den sinkenden Preisen

Auf der Aktienseite ist von den Rückgängen beim Zink-Preis noch wenig zu spüren. Offenbar erwarten die Marktteilnehmer weiterhin hohe Preise. So hat die Aktie von Teck Resources (39,87 Euro; CA8787422044), dem größten westlichen Zinkproduzenten, das 12-Monatshoch ins Visier genommen. An der Heimatbörse hat das Papier das Jahreshoch 2022 aus dem Juni bereits erreicht und könnte nun ausbrechen. Die Aktie von Bunker Hill Mining (0,21 CAD; US1206132037) strebt ebenfalls gen Jahreshoch und könnte ebenso ausbrechen. Die Kanadier bauen gerade ihre erste Zink-Silber-Mine in Idaho und erwarten einen Produktionsstart im vierten Quartal dieses Jahres. Teck Resources ist einer der großen Einzelaktionäre bei dem Unternehmen. Die Analysten sind für Bunker Hill optimistisch und sehen noch deutliches Aufwärtspotenzial. Die Kursziele liegen bei (0,35 CAD) Laurentian und 0,40 CAD (Echelon).