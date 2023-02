LONDON/BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Überraschungsbesuch in London hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen eindringlich um moderne Kampfjets für den Abwehrkampf gegen Russland gebeten. Diese bedeuteten für sein Volk "Flügel für die Freiheit", sagte er am Mittwoch. Vor Hunderten Parlamentariern in der altehrwürdigen Westminster Hall dankte er den Briten und ihrer Regierung zudem für ihre unverbrüchliche Unterstützung. Kanzler Olaf Scholz (SPD) warnte dagegen vor einem "Überbietungswettbewerb" nach dem Motto: "Kampfpanzer, U-Boote, Flugzeuge - wer fordert noch mehr?" Deutschland werde sich daran nicht beteiligen.

Es war erst Selenskyjs zweite öffentlich bekannt gewordene Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskrieges. Zuvor war er Ende des Jahres in die USA mit Zwischenstopp in Polen gereist. Am Donnerstag wird Selenskyj in Brüssel zu einem EU-Gipfel erwartet.