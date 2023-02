LONDON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist im Buckingham-Palast von König Charles III. empfangen worden. Der König begrüßte den Präsidenten am Mittwochnachmittag herzlich, wie auf Fernsehbildern britischer Sender zu sehen war. In einer Rede vor dem britischen Parlament hatte Selenskyj die Audienz zuvor als Ehre und "besonderen Moment" bezeichnet.

Charles versicherte dem ukrainischen Präsidenten bei dem Treffen der Nachrichtenagentur PA zufolge: "Wir haben uns alle solche Sorgen um Sie gemacht und denken schon so lange an Ihr Land, ich kann es gar nicht sagen." Auf Selenskyjs Feststellung, das britische Parlament sei eine große Unterstützung für sein Land gewesen sei, erwiderte der König: "Ich bin so froh".

Das Königshaus hatte bereits zuvor Akzente zur Unterstützung der Ukraine gesetzt: So besuchte König Charles (74) im vergangenen Jahr etwa mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska ein Willkommenszentrum für ukrainische Flüchtlinge in London. Die im September gestorbene Queen Elizabeth II. ließ sich kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges vor einem blau-gelben Blumenstrauß ablichten - was nach Ansicht royaler Kommentatoren kein Zufall gewesen sein soll.