Brian Swint von Barron's beschreibt in seinem Artikel mit der Headline "Markets May Have Misread Powell Last Week. Why Stocks Are Hurting" das derzeitige Bauchgefühl vieler Anleger ganz gut: Die Aktienmärkte legten einen starken Jahresauftakt hin, aber seit Montag in dieser Woche scheint mehr Unruhe aufzukommen. Die Fragezeichen werden größer. Kommt eine Zinssenkung nicht so früh wie erwartet? Geht Powell rigider zur Sache? Überschätzen sich die Aktienbullen?

Wir haben bei Mike Seidl, mit Martin Goersch Chef des Börsendienstes "America's Most Wanted", nachgefragt, wie er den Markt in dieser Phase einschätzt.



Kernfrage: Für welche Investments ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Sein exklusives Antwort-Statement in vollem Wortlaut: