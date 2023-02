nLighten startet Edge-Rechenzentrumsplattform für Unternehmen in Deutschland

Frankfurt am Main (ots) - Mit der nLighten-Edge-Rechenzentrumsplattform

profitieren Unternehmen von den Vorteilen verteilter Rechenzentren, die für

zukünftige Generationen ausgelegt sind



nLighten (https://www.nlighten.eu/) , ein Portfoliounternehmen von I Squared

Capital, gibt bekannt, dass seine Edge-Rechenzentren noch in diesem Jahr den

Betrieb in Deutschland aufnehmen werden. Mit zehn strategischen Standorten in

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München,

Nürnberg und Stuttgart erhalten Kunden Zugang zu einer Rechenzentrumsplattform

mit geringer Latenz und strategischer Nähe zu ihren Endnutzern. Die ausgewählten

Standorte von nLighten sind gut auf die dezentrale Wirtschaft Deutschlands

abgestimmt und dem Ziel, Nutzern in der Region eine Latenzzeit von 2 bis 6 ms zu

bieten.