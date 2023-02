Am Vortag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Rede die Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen betont. Zugleich sagte er, der Prozess der zurückgehenden Inflation habe bereits begonnen - und darauf stützten sich die Anleger und trieben die Kurse nach oben. Zur Wochenmitte nun herrschte wieder ein Stück weit Ernüchterung./la/he

Der Dow Jones Industrial notierte geringfügig im Minus bei 34 129,22 Punkten. Den US-Leitindex stützte wie schon in den vergangenen Handelstagen die 50-Tage-Durchschnittslinie für den mittelfristigen Trend. Gleichzeitig zeigt sich im Bereich um 34 300 Punkte derzeit ein stärkerer Widerstand für das Börsenbarometer.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben nach den teils deutlichen Vortagesgewinnen wieder einen Gang zurückgeschaltet. Die wichtigsten Aktien-Indizes gaben am Mittwoch leicht nach.

