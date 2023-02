Miral kündigt die Eröffnung von Yas SeaWorld® Research & Rescue, Yas Island, Abu Dhabi, an, dem ersten dedizierten Meeresforschungs- und Rettungszentrum der MENA-Region

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Das Zentrum befindet sich auf der Insel Yas und umfasst eine Rettungsklinik,ein hochmodernes Veterinärkrankenhaus, Rehabilitationsbecken, ein eigenesLabor und eine Aquakulturanlage- Das Zentrum wird von einem Team aus engagierten Berufswissenschaftlern,Zoologen und Fachleuten für die Pflege, Erforschung und Rettung vonMeerestieren geleitet- In Übereinstimmung mit der Entscheidung der VAE, das Jahr 2023 zum Jahr derNachhaltigkeit zu erklären, wird das Zentrum eine wichtige Rolle bei denNaturschutzbestrebungen in der Region spielen und von fast 60 Jahren Erfahrungin der Rettung und Pflege von Meerestieren durch SeaWorld Parks &Entertainment profitieren- SeaWorld ist eine der größten Rettungsorganisationen der Welt für Meerestiere;mit diesem neuesten und ersten Zentrum außerhalb der USA entsteht zusammen mitdrei weiteren SeaWorld-Parks in den USA ein globales NetzwerkMiral, der führende Anbieter immersiver Reiseziele und Erlebnisse, und SeaWorld®Parks & Entertainment, geben die Eröffnung von Yas SeaWorld Research & Rescue,Yas Island, Abu Dhabi, bekannt, das erste speziell eingerichtete Zentrum für dieErforschung, Rettung, Rehabilitation und Wiederaussetzung von Meerestieren inder Region. Das 8.602 m2 große Zentrum befindet sich auf der Insel Yas in AbuDhabi und wird durch integrierte Forschungs-, Rettungs-, Rehabilitations-,Wiederaussetzungs- und Bildungsprogramme einen wichtigen Beitrag zur Erhaltungdes Meereslebens sowohl in den VAE als auch in der weiteren Region leisten.Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie auf:https://www.multivu.com/players/uk/9140051-miral-announces-opening-yas-saeaworld-research-rescue/Die Eröffnung des Zentrums erfolgte in Anwesenheit der VAE-Ministerin fürKlimawandel und Umwelt, Mariam Al Mheiri, des Vorsitzenden von Miral, MohamedKhalifa Al Mubarak, und einer Reihe emiratischer Beamter und hochrangigerVertreter von SeaWorld Parks & Entertainment und ist ein Bekenntnis zurErklärung der VAE von 2023 als dem Jahr der Nachhaltigkeit. Die Anstrengungendes Zentrums werden darauf abzielen, das Wissen und das Engagement derÖffentlichkeit für die Erhaltung der Meerestierwelt, der Lebensräume und derÖkosysteme der Region zu verbessern und dabei die Erfahrungen und das Wissen vonSeaWorld aus fast 60 Jahren Pflege, Rettung, Rehabilitation und Schutz vonMeerestieren in der Region zu nutzen.Der Vorsitzende von Miral, Seine Exzellenz Mohamed Khalifa Al Mubarak,kommentierte diesen Meilenstein wie folgt: "Wir sind sehr stolz darauf, das Jahr2023, das Jahr der Nachhaltigkeit in den VAE, mit der Eröffnung des ersten