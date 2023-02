VERSES beauftragt ShareIntel Shareholder Intelligence Services, LLC zur Sicherstellung bewährter Praktiken im Treuhandwesen

VERSES intensiviert seine Maßnahmen zur Wahrung der Aktionärsinteressen und beauftragt ShareIntel mit Nachforschungs- und Due-Diligence-Diensten zur Bekämpfung von illegalen Leerverkäufen

VANCOUVER, British Columbia, 8. Februar 2023 / IRW-Press / VERSES Technologies Inc. (NEO: VERS) (OTCQX: VRSSF) („VERSES“' oder das „Unternehmen“) – ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI) spezialisiert hat, und der Entwickler von KOSM, dem weltweit ersten Netzwerk-Betriebssystem, das verteilte Intelligenz (Distributed Intelligence/DI) ermöglicht – gibt heute bekannt, dass im Zuge der laufenden Bemühungen, die Anleger zu schützen und den Unternehmenswert zu maximieren, eine Servicevereinbarung mit der Firma ShareIntel Shareholder Services, LLC („ShareIntel“) ausgehandelt und unterzeichnet wurde.

„Wir sind überzeugt, dass VERSES dank dieser Kooperation mit ShareIntel die Trading-Aktivitäten besser überwachen kann (einschließlich des Managements von Broker-Dealer-Aktionen, Clearingstellen und Aktionärspositionen), was zu einer Steigerung des Unternehmenswertes führen wird“, so Don Moody, General Counsel und Chief Legal Officer von VERSES. „Durch die Überprüfung von Meldeanomalien sollten wir in der Lage sein, verdächtige, abnorme und unübliche Trading-Aktivitäten ausfindig zu machen und Maßnahmen zum Schutz der Anleger vor illegalen Leerverkäufen zu setzen.“

Über die von ShareIntel entwickelten und patentierten Serviceangebote erhält VERSES Zugriff auf Daten für die Trading-Analyse, die dazu dienen, die Unternehmensführung, die Kommunikation mit den Aktionären, die Einhaltung von Vorschriften und die Überwachung des Handels mit den Aktien des Unternehmens zu koordinieren, zu überwachen und zu verbessern. Damit ist das Unternehmen in der Lage, die Trading-Aktivitäten genauer zu überwachen und auch mögliche Verletzungen der SEC-Vorschrift SHO zu ermitteln. In dieser Vorschrift werden die Anforderungen für „Locate“-Dienste, Glattstellung („close out“) und Nichtlieferung („fail to deliver“) von Aktien und Optionsanteilen festgelegt.