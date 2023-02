AfA-Erhöhung zum Endspurt des Jubiläums-Bauprojekts von Amadeus nur noch wenige Wohneinheiten verfügbar

Limburg (ots) - Die AMADEUS Group liegt mit ihrem Bauprojekt "AMADEUS 30 YEARS

ANNIVERSARY 1991" voll im Zeitplan. Der erste Bauabschnitt ist fertiggestellt

und befindet sich bereits in der Vermietungsphase. Nahezu zeitgleich zieht die

Bundesregierung die AfA (Absetzung für Abnutzung)-Erhöhung vor und schafft so

neue Investitionsanreize in den Mietwohnungsbau.



Bei der AMADEUS Group aus Limburg gibt es zu Beginn des neuen Jahres Grund zur

Freude, denn das Bauprojekt "AMADEUS 30 YEARS ANNIVERSARY 1991"

(https://www.amadeus-group.de/kaufen/amadeus-30-year-limburg) nähert sich mit

großen Schritten der Fertigstellung. Der moderne Wohnkomplex am ICE-Gebiet in

Limburg, der in Anlehnung an das 30-jährige Jubiläum des Immobilienunternehmens

benannt wurde, umfasst auf einer Fläche von 4.500 Quadratmetern insgesamt 104

Wohn- und vier Gewerbeeinheiten. Das Vorziehen der AfA-Erhöhung durch die

Bundesregierung schafft nun finanzielle Spielräume und macht eine Investition in

Mietwohnungen noch attraktiver.