PDFTron firmiert unter dem Namen Apryse und spiegelt damit sein erweitertes Produktangebot und sein Engagement für Innovation wider

VANCOUVER, British Columbia, 8. Februar 2023 /PRNewswire/ -- PDFTron Systems Inc., der weltweit führende Anbieter von Dokumentenverarbeitungstechnologie für Entwickler und Unternehmen, gab heute die Umbenennung in Apryse bekannt, um das erweiterte Angebot und das Engagement des Unternehmens für Innovationen im Bereich der Dokumentenverarbeitung besser widerzuspiegeln. Die Umbenennung von PDFTron in Apryse steht für das beträchtliche Wachstum, das das Unternehmen in den vergangenen Jahren durchlaufen hat, um seine Fähigkeiten, sein Fachwissen und sein Produktangebot zu erweitern, was zu einer überlegenen Suite innovativer Lösungen für Entwickler und Unternehmen geführt hat.

Das umfassende Produktportfolio von Apryse bedient alle Anwendungsfälle der Dokumentenverarbeitung, einschließlich digitaler Signaturen, Konvertierung, Manipulation und Datenextraktion. Für Entwickler bietet Apryse seine charakteristischen SDK-Produkte (Server, Client und Mobile) an. Für Unternehmen und kleine Betriebe bietet Apryse unter anderem die branchenführenden Produkte iText und XODO. Apryse plant, sein Lösungsangebot bis 2023 mit Produkten zu erweitern, die über mehr Funktionen verfügen, schneller, einfacher und intelligenter sind.