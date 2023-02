3DOM Alliance beginnt mit Musterversand von X-SEPA, einer revolutionären Separatortechnologie

Tokio (ots/PRNewswire) - 3DOM Alliance Inc. ("3DOM Alliance") gibt bekannt, dass

der Versand von Musterexemplaren der X-SEPA, einer revolutionären

Separatortechnologie, begonnen hat. Die erstmals im Dezember 2022 angekündigte

X-SEPA-Technologie verfügt über eine einzigartige Struktur, die dazu beiträgt,

die Leistung gegenwärtiger Batterietechnologien zu verbessern und die

Entwicklung neuer Batterietechnologien zu beschleunigen, um so den Übergang zu

einer nachhaltigeren elektrischen Gesellschaft zu fördern.



Im vergangenen Jahr hatte die 3DOM Alliance bekannt gegeben, dass die

Vorbereitungen für die Serienfertigung nach acht Jahren Separator-Forschung und

-Entwicklung angelaufen seien. Das Unternehmen hat nun damit begonnen,

Batterieherstellern in aller Welt X-SEPA-Musterexemplare zur Verfügung zu

stellen. 3DOM Alliance bearbeitet bereits Musteranfragen von mehr als zehn

Unternehmen und bereitet sich darauf vor, das Produktionsvolumen von X-SEPA bis

Ende des Jahres zu erhöhen.





X-SEPA besteht aus mehreren Schichten hoch hitzebeständiger Polyimidmembranen,in denen sich jeweils eine gleichmäßige dreidimensionale Anordnung von Porenbefindet. Diese einzigartige Struktur ermöglicht eine feine Steuerung derSeparatoreigenschaften in jeder Schicht sowie eine Gesamtoptimierung je nachAnwendung und gewünschter Batterieleistung. X-SEPA erweitert damit dieherkömmliche Funktion eines Separators und bietet einen neuen Mehrwert fürBatterien. Die Struktur und das Material sorgen für eine längere Lebensdauer,höhere Zuverlässigkeit und eine hohe Entladeleistung. Dies bietet eine Lösungfür mehrere Problembereiche in der Batteriebranche, unter anderem für den Bedarfan angemessener Sicherheit und an Technologien, die für aufstrebende Anwendungenwie Elektrofahrzeuge in Regionen mit besonders heißen Temperaturen oder dieMobilität in der Luft geeignet sind. Darüber hinaus ermöglicht dieRegelmäßigkeit der Struktur ein flexibles Design und eine Optimierung sowie eineSimulation durch hochpräzise Modellierung, was den Entwicklungsprozess vonBatterien drastisch beschleunigen kann.noco-noco Pte. Ltd. ("noco-noco"), die in Singapur ansässige Tochtergesellschaftvon 3DOM Alliance, wird langlebige, mit der X-SEPA-Technologie ausgestatteteBatterien kaufen, die von strategischen Partnerunternehmen hergestellt wurden,und diese in Dienstleistungen einsetzen, die sowohl die erste als auch diezweite Nutzungsdauer der Batterien umfassen. Ziel ist es, Umweltprobleme zulösen, indem die Anzahl der im Umlauf befindlichen Batterien um bis zu 75 %reduziert und gleichzeitig die Effizienz ihrer Nutzung maximiert wird. noco-nocowill diese Abkehr vom nicht nachhaltigen Wirtschaftssystem der Massenproduktionund des Massenkonsums durch ein innovatives Geschäftsmodell der "Daten- undGewinnbeteiligung" fördern, bei dem Unternehmen, die zur Verlängerung derProduktlebensdauer beitragen, Zugang zu batteriebezogenen Informationen erhaltenund über die gesamte Lebensdauer des Produkts kontinuierlich am Gewinn beteiligtwerden.Indem die Rolle des Separators neu definiert und die Batterien als sozialeInfrastruktur neu positioniert werden, arbeiten 3DOM Alliance und noco-nocodaran, Mängel in der gegenwärtigen Batteriebranche zu beheben und das vollePotenzial der Batterien zur Bewältigung dringend zu lösender Umweltprobleme zuerschließen.KONTAKT: 3DOM Alliance Inc. PR Team, Email: mailto:pr@3dom.co.jpFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1998381/X_SEPA_EN.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1998382/X_SEPA_photo_High_Res_Both.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1963406/Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/3dom-alliance-beginnt-mit-musterversand-von-x-sepa-einer-revolutionaren-separatortechnologie-301742120.htmlPressekontakt:3DOM Alliance Inc. PR Team,Tel: +81 3-5544-8275Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/167445/5436681OTS: noco-noco