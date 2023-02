W&W-Gruppe bezieht neuen Campus

Kornwestheim (ots) - Die Wüstenrot & Württembergische-Gruppe (W&W) hat ihren

neuen Firmensitz bezogen. Der Campus in Kornwestheim bietet rund 4.000

Arbeitsplätze für rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit einer

Investition von rund 500 Millionen Euro verfügt der größte unabhängige

Finanzdienstleister aus Baden-Württemberg jetzt über eine hochmoderne

Bürolandschaft, die flexibles und hybrides Arbeiten erlaubt. Zudem entspricht

die Energieeffizienz der Gebäude heutigen hohen Standards.



Jürgen A. Junker, CEO der W&W AG: "Zum ersten Mal in der Firmengeschichte der

W&W-Gruppe versammeln wir alle Unternehmen an einem Ort und fördern damit das

Zusammenwachsen des Konzerns. Wir haben hier zukunftsstarke Arbeitswelten mit

allem, was eine hochmoderne Organisation ausmacht, geschaffen. Dazu zählen

räumliche und organisatorische Flexibilität, hochattraktive Arbeitsplätze mit

multifunktionalen Teambüros sowie neueste Medientechnik und ein breites Angebot

an Gastronomie- und Gesundheitseinrichtungen. Der Campus steht für den Aufbruch

der W&W-Gruppe in die digitale Zukunft. Er ist unser neues Zuhause und unsere

Zukunft. Und er ist der Ort, an dem viele neue Ideen und Lösungen für unsere

Kundinnen und Kunden entstehen werden."