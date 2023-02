Google drückt heute vor allem den Nasdaq ins Minus, weil seine heute vorgestellte KI "Bard" falsche Antworten gibt. Ist das eine Art Schwarzer Schwan, dass hoch bewertete US-Tech-Konzerne, die einen Markt bisher quasi monopolartig beherrschten, durch neue KIs völlig aus dem Rennen geworfen werden könnten? Das Geschäftsmodell von Google (Text-Suchmaschine) ist jedenfalls in akuter Gefahr. Aber es könnte auch viele andere Tech-Unternehmen aus dem Nasdaq treffen - und das könnte viel Volatilität in den nächsten Wochen für die Märkte bedeuten. Es ist wie beim Aufkommen des Internets um die Jahrtausendwende: erst steigt alles, was irgenwie mit KI zu tun hat, aber es wird sich wie damals im Internet-Hype auch in Sachen KI bald die Spreu vom Weizen trennen. Die meisten Firmen werden dabei auf der Strecke bleiben, und wenige Firmen die großen Profiteure sein..

Hinweise aus Video:

1. Nasdaq „Junk Rally“ läuft – das Risiko nimmt zu

2. Fed: Je höher Zinsen steigen, umso niedriger langfristige Zinsen

