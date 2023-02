Siemens erhöht Umsatzwachstums- und Gewinnprognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Siemens wird nach einem starken Start in das bis Ende September laufende Geschäftsjahr optimistischer. Der Umsatz soll im Geschäftsjahr 2022/23 auf vergleichbarer Basis - also ohne Effekte aus Zu- und Verkäufen sowie Währungsumrechnungen - jetzt um sieben bis zehn Prozent zulegen, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwochabend in München mitteilte. Die Spanne wurde damit an beiden Enden um je einen Prozentpunkt erhöht. Zudem wurde die Erwartung für die Profitabilität in zwei der drei Sparten angehoben. Beim Gewinn je Aktie vor Effekten aus der sogenannten Kaufpreisallokation wird sich das ebenfalls positiv auswirken. Dieser wird jetzt in einer Bandbreite zwischen 8,90 Euro und 9,40 Euro erwartet. Die Latte liegt hier damit jetzt 20 Cent höher. Im vergangenen Geschäftsjahr war dieser Wert unter anderem wegen einer Wertberichtigung auf die Beteiligung an Siemens Energy um rund ein Drittel auf 5,47 Euro eingebrochen./zb/he