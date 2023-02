EverWind Fuels erhält Umweltgenehmigung für das erste Projekt im industriellen Maßstab mit grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in Nordamerika

Halifax, Nova Scotia (ots/PRNewswire) - Die EverWind Fuels Company ("EverWind")

hat die Umweltgenehmigung für die erste Phase ihres sechs Milliarden Dollar

teuren Projekts für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak mit einer

Jahreskapazität von einer Million Tonnen in Point Tupper, Nova Scotia, Kanada,

erhalten. Die Genehmigung wurde heute vom Ehrenwerten Timothy Halman, Minister

für Umwelt und Klimawandel der Regierung von Nova Scotia, erteilt.



EverWind ist weiterhin auf dem besten Weg, bis 2025 grünes Ammoniak an die

deutschen Abnehmer E.ON und Uniper zu liefern und damit die Ziele der

historischen Wasserstoffallianz zwischen Kanada und Deutschland zu erreichen,

die im August 2022 vom kanadischen Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan

Wilkinson, und dem deutschen Vizekanzler Robert Habeck unterzeichnet wurde.





Die Umweltgenehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für EverWind und seine FirstNations-Partner Membertou, Paqtnkek (Bayside Development Corporation) undPotlotek. Sie ebnet den Weg für den Baubeginn in der ersten Hälfte des Jahres2023. Es ist das erste unabhängige Projekt für grünen Wasserstoff und grünesAmmoniak in Nordamerika, das eine Umweltgenehmigung erhalten hat, und eines derersten weltweit.Im Dezember 2022 war EverWind der erfolgreiche Bieter im Rahmen einesAusschreibungsverfahrens der Provinz für Crown-Land und bewirbt sich nunausschließlich um Pachtverträge für 137.000 Acres (rund 550 Quadratkilometer)Land, um einen 2-Gigawatt-Onshore-Windpark zu entwickeln. Die Onshore-Windkraftsoll bis 2026 die zweite Phase der grünen Wasserstoffproduktionsanlageantreiben.Anfang 2022 erwarb EverWind das Point Tupper Terminal. Das bestehende, inBetrieb befindliche Seeterminal ist der tiefste eisfreie Liegeplatz an derOstküste Nordamerikas. Die Anlage hat eine Produktionskapazität von mehr als 10Millionen Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr. Der Standort mit seinen bestehendenLager- und Logistikanlagen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar ist einidealer Wasserstoffknotenpunkt, der zusätzlich zu seiner Hafenanlage überwichtige Infrastrukturen wie Schiene, Straße und Pipelines angebunden ist.Trent Vichie, CEO und Gründer von EverWind, begrüßte die Nachricht der Regierungund sagte: "Als First-Mover in den atlantische Provinzen Kanadas baut EverWindein weltweit wettbewerbsfähiges Zentrum für umweltfreundliche Energie auf underschließt die immensen lokalen, nationalen und internationalen Möglichkeiten,die grüner Wasserstoff und grüne Kraftstoffe bieten. Die heute bekannt gegebene