Die hauptsächlich in New York gehandelten Aktien von Manchester United profitierten mit einem Plus von 10,5 Prozent von einem Kreise-Bericht über ein mögliches Gebot aus Qatar. Laut "Daily Mail" arbeiten Investoren aus dem Emirat an einer Offerte. Diese könnte in den kommenden Tagen kommen, hieß es.

Für Bewegung sorgen auch frische Geschäftszahlen. So schnellten die Papiere von Fortinet an der Spitze des S&P 500 um elf Prozent nach oben. Das Softwareunternehmen hatte robust abgeschnitten und eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose für das laufende Jahr präsentiert.

Am Mittwoch jedoch herrschte wieder ein Stück weit Ernüchterung. Denn der einflussreiche Notenbankchef von New York, John Williams, sagte, dass die Inflationsaussichten nach wie vor mit großer Unsicherheit behaftet seien. Er fügte hinzu, dass die Fed bei einer Änderung der Situation schneller als mit den derzeitigen Anhebungen des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte handeln könnte. Die US-Notenbank müsse eventuell noch einige Jahre lang einen restriktiven Kurs fahren. Ähnlich äußerte sich der Fed-Direktor Christopher Waller.

Am Vortag hatte US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Rede zwar die Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen betont. Zugleich sagte er aber auch, der Prozess der zurückgehenden Inflation habe bereits begonnen - und darauf hatten sich die Anleger gestützt und die Kurse nach oben getrieben.

NEW YORK (dpa-AFX) -Die am Vortag an den US-Börsen aufgekommene Hoffnung auf eine etwas weniger restriktive Gangart der Notenbank ist am Mittwoch wieder größtenteils verflogen. Die wichtigsten Aktien-Indizes schlossen teilweise deutlich im Minus, nachdem Fed-Vertreter die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation betont hatten. Besonders unter Druck standen die am Dienstag noch sehr starken Technologiewerte.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer