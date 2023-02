Bund der Energieverbraucher fordert rasche Hilfe für Öl-, Pellet- und Flüssiggas-Kunden

Vorsitzende Holling: Sehr viele Haushalte besorgt - Habeck muss schnell Klarheit

Osnabrück. Der Bund der Energieverbraucher hat Bund und Länder zur raschen

Einigung auf Hilfen für Haushalte aufgefordert, die mit Öl, Pellets oder

Flüssiggas heizen. "Erst kam die Zusage zu spät, dass auch Menschen unterstützt

werden, die mit Pellets, Öl oder Flüssiggas heizen. Jetzt werden die Menschen in

Ungewissheit gelassen, wann und wie konkret geholfen wird", sagte die

Vorsitzende der Verbraucherschutzorganisation Leonora Holling, im Gespräch mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Sehr viele Menschen wenden sich deswegen

gerade besorgt an uns, weil sie fürchten, die Hilfe komme nicht rechtzeitig an."