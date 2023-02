Bundesamt gibt Inflationsrate für Januar 2023 bekannt

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat Ende des vergangenen Jahres auf hohem Niveau an Tempo verloren. Wie sich die Teuerungsrate im Januar entwickelt hat, gibt das Statistische Bundesamt an diesem Donnerstag (8.00 Uhr) in einer ersten Schätzung bekannt.

