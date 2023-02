Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich dafür ausgesprochen, Mietern mit Indexmietverträgen zu helfen. "Das ist ein Problem, wenn Mieten aufgrund der Preissteigerungen auch in die Höhe schießen", sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke-Mediengruppe."Das können sich viele Menschen nicht einfach so leisten." Er setze darauf, dass man für dieses Problem in der Koalition gemeinsam Lösungen im Sinne der Mieter finde. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) spricht sich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine stärkere Regulierung dieser an die Inflation gekoppelten Mietverträge aus.Er sehe hier keinen "unmittelbaren Regulierungsbedarf", sagte Buschmann den Funke-Zeitungen. Er wolle die Lage aber "im Blick behalten".