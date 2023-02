FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von Bundesanleihen sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Daten zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise leicht gestiegen. Am Morgen legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 136,53 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,31 Prozent.

Am Morgen war bekannt geworden, dass sich die Inflation in Deutschland zu Beginn des Jahres verstärkt hat. Im Januar ist die Inflationsrate aber nur auf 8,7 Prozent gestiegen, während am Markt ein Anstieg auf 8,9 Prozent erwartet worden war. Auch der für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Preisindex (HVPI) fiel im Jahresvergleich mit 9,2 Prozent geringer als erwartet aus.