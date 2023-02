Am Morgen war bekannt geworden, dass sich die Inflation in Deutschland zu Beginn des Jahres verstärkt hat. Im Januar ist die Inflationsrate aber nur auf 8,7 Prozent gestiegen, während von Experten im Schnitt ein Anstieg auf 8,9 Prozent erwartet worden war. Auch der für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Preisindex (HVPI) fiel im Jahresvergleich mit 9,2 Prozent geringer als erwartet aus.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von Bundesanleihen sind am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Daten zur Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise leicht gestiegen. Am Morgen legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,16 Prozent auf 136,53 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen sank im Gegenzug auf 2,31 Prozent.

Die etwas schwächer als erwartet ausgefallene Inflation in Deutschland nimmt tendenziell etwas Druck von der EZB, mit weiter deutlichen Zinserhöhungen gegen die starke Teuerung anzukämpfen, was die Renditen am deutschen Anleihemarkt belastet.

Zuletzt hatten sich Vertreter der EZB für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation ausgesprochen. Die Notenbank hatte bereits klare Signale für eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte auf der nächsten Zinssitzung im März geliefert. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos stellte darüber hinaus am Vortag weitere Erhöhungen in Aussicht. Das EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat für Mai einen erneuten Zinsschritt um 0,50 Punkte ins Spiel gebracht./jkr/jha/

BUND Future wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 136,5EUR gehandelt.