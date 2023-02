WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland bleibt zu Beginn des Jahres hoch. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Früheren Angaben zufolge lag die Jahresteuerungsrate im Dezember bei 8,6 Prozent und im November bei 10 Prozent. Durch eine turnusmäßige Revision könnten sich jedoch Änderungen ergeben. Die neu berechneten Daten und die endgültigen Ergebnisse für Januar sollen am 22. Februar veröffentlicht werden.

Zum Vormonat Dezember stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 1,0 Prozent. Die für europäische Vergleichszwecke harmonisierte Inflationsrate (HVPI) betrug im Januar 9,2 Prozent. In dieser Betrachtung waren am Markt 10,0 Prozent erwartet worden. In der vergangenen Woche war gemeldet worden, dass die Inflationsrate in der Eurozone im Januar auf 8,5 Prozent gesunken war, nach 9,2 Prozent im Dezember.