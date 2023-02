Der DAX zeigte zur Wochenmitte wieder mehr Dynamik und begann den Handel gleich mit einem verhältnismäßig großen Schwung. Damit blieb er per GAP sogar über der Support-Zone, die wir in den letzten Tagen ausgebildet hatten und in der Mittwochsanalyse vom 08.02.2023 mit folgendem Bild skizzierten:

20230207 DAX Xetraverlauf Woche

Das mittlere der 3 GAPs stand dann im Fokus und wurde bis Mittag auch geschlossen. Doch mit dem neuen GAP vom Morgen hat sich an der Zahl der Kurslücken wenig geändert:

20230208 DAX XETRA GAPs

Geändert hat sich aber das Schlussniveau. Nach 3 Tagen im Minus hat sich der DAX aus dieser Konsolidierung befreit und nun wieder einen Plustag gezeigt. Er führte sogar mit einem Schlusskurs über dem Hoch des letzten Handelstages zu einem neuen Kaufsignal.

Dieser Schlusskurs und die Gewinner und Verlierer im DAX sind mit Blick auf die Daten der Börse Frankfurt hier sehr gut sichtbar:

2023-02-08 DAX Boerse Frankfurt

Mehr Bewegung gab es dann nur wieder in den USA. Es gab zwar keine weitere Rede des FED-Präsidenten Jerome Powell, doch das Ausgangsniveau vor seiner Rede wurde im Nasdaq erneut angelaufen und damit auch das antizyklische Trading-Verhalten von mir bestätigt:

20230209 Nasdaq-100

Dies setzte ich direkt zum Handelsstart an der Wall Street wie folgt um:

2023-02-08 Livetrading

Komm gern auch Du hinzu:

202302_AndreasBernstein_Wallstreet Livetrading_10 Sessions

Die Wall Street schloss den Handelstag dann im Verlust:

2023-02-08 Closing Wall Street

Was hat sich für den heutigen Tag im Chartbild und der Vorbörse verändert?

DAX-Ausblick auf das Trading am Donnerstag

Das XETRA-Bild hat sich nun deutlich aufgehellt und mit dem Gap-Tausch auch wieder einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet:

20230208 DAX XETRA Monatsverlauf

Nachbörslich hatte Walt Disney die Anleger:innen zudem überzeugt und damit die Futures wieder nach oben einge-nordet:

2023-02-09 Walt Disney afterhours

Darüber spreche ich ab 10.00 Uhr ausführlich im Livetradingroom mit Marcus Klebe:

LiveTradingRoom Andreas Bernstein

Zum Handelsstart ist weitere Stärke zu sehen. Der Endloskontrakt nähert sich dem Monatshoch deutlich an:

20230209 DAX Endloskontrakt

In der kleinen Zeiteinheit sehen wir diese Annäherung noch deutlicher, welche für mich erst einmal skeptisch und als Widerstand betrachtet wird:

20230209 DAX Vorboerse

Sollte der Index direkt die Hochs überschreiten, ist dann mit einem weiteren Short-Squeeze zu rechnen. Dies schauen wir uns gern live in den unterschiedlichen Formaten an.

Wir übertragen heute im Livestream auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN das Format "Bulle & Bär im Visier" über 12 Stunden mit dem Partner WH SelfInvest:

Termine am 09.02.2023

Heute werden sicherlich auch Quartalszahlen eine Rolle spielen, die ich für die ganze Woche bereits hier aufliste:

Quartalszahlen ab dem 6.2.23

Aus dem Wirtschaftskalender sind heute vor allem die Inflationsdaten aus Deutschland spannend. 8.00 Uhr werden diese veröffentlicht und 11.00 Uhr kommt eine EU-Prognose zum Wirtschaftswachstum hinzu.

Am Nachmittag stehen dann wieder die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 14.30 Uhr auf der Agenda.

Alle wichtigen Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen.

Diese Analyse und alle Chartbilder bekommst Du gern vorab als Mail.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

Die Videoversion:

