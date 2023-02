CREDIT SUISSE stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Shop Apotheke gleich doppelt von "Outperform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 42 Euro gekappt. Unter den zwei börsennotierten Online-Apotheken bleibe Shop Apotheke zwar das klar besser positionierte Unternehmen, den Vorzug bekomme nun aber die Aktie des Konkurrenten Zur Rose, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Shop Apotheke sei sehr hoch und das Selbsthilfepotenzial deutlich geringer als beim Schweizer Konkurrenten. Calvet senkte seine Schätzungen deutlich, da er nun skeptischer für die Marktanteilsgewinne elektronischer Rezepte in Deutschland als bisher ist./gl/ajx/tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 04:55 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 70,40EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m