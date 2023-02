Arla Bilanz 2022: Stabile Leistung und wichtige

Nachhaltigkeitsmaßnahmen in einem weiteren, volatilen Jahr (FOTO) Viby/Dänemark & Düsseldorf (ots) - Die europäischen Molkereigenossenschaft Arla Foods hat das inflationäre Umfeld des Jahres 2022 effektiv bewältigt. So gelang Arla eine gute Leistung mit einem signifikanten Anstieg des monatlichen Milchpreises sowie einer vorgesehenen Nachzahlung von 2,2 Eurocent pro Kilogramm gelieferter Milch für das Gesamtjahr an die Arla Landwirtinnen und Landwirte. Auch in Sachen Nachhaltigkeit hat Arla wichtige Schritte gemacht: Die Emissionen in Scope 1, 2 & 3 sind gesunken und ein neues Anreizmodell für Nachhaltigkeit auf den Arla Höfen wurde erfolgreich entwickelt. Das Deutschlandgeschäft von Arla war im Jahr 2022 ebenfalls von dem hohen Inflationsniveau mit steigenden Preisen und dem damit einhergehenden hohen Druck auf der Kostenseite geprägt. Dies erforderte auch hierzulande entsprechende Preiserhöhungen, sowohl im Marken als auch im Private-Label-Geschäft, um die gestiegenen Kosten auf den Höfen der Arla Milchbauern und in den Molkereien in Teilen decken zu können. In Deutschland gehört das Unternehmen mit zwei großen Milchwerken in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Deutschland-Zentrale in Düsseldorf und mehr als 1.400 deutschen Genossenschaftsmitgliedern zu den Top 5 in der Molkereibranche. Im hiesigen Handel ist Arla mit Marken wie Arla Buko, Arla Skyr und Arla Kærgården sowie Handelsmarken vertreten.

Der Gesamtumsatz der Arla Gruppe stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 23,2 Prozent auf 13,8 Mrd. Euro (2021: 11,2 Mrd. Euro). Zurückzuführen ist das Umsatzwachstum fast ausschließlich auf höhere Preise. Ein stagnierendes Angebot und eine konstante Nachfrage führten zu einem Anstieg der Rohstoff- und Einzelhandelspreise, was sich positiv auf den Umsatzanstieg auswirkte. Arla erzielte im vergangenen Jahr für die Genossenschaftsmitglieder einen Nettogewinn von 382 Mio. Euro beziehungsweise 2,8 Prozent des Umsatzes, was am unteren Ende des Zielbereichs von 2,8 bis 3,2 Prozent des Umsatzes liegt. Der Gewinn wurde durch die beispiellos hohen Margen bei Rohstoffprodukten getrieben, die zusammen mit den hohen Produktionskosten die Margen im Einzelhandel und im Foodservice-Geschäft unter Druck setzten.