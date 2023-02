Frankfurt (ots) - Das Resilienz-Benchmarking-Tool von BearingPoint zeigt: 60

Prozent von 150 untersuchten führenden Unternehmen sorgen für Resilienz, indem

sie ihre technischen Funktionen agil ausrichten. So können sie

zukunftsorientiert handeln und Krisen bewältigen.



In einer aktuellen Studie zeigt die Management- und Technologieberatung

BearingPoint: Führende Unternehmen verbessern ihre Widerstandsfähigkeit durch

agile Technologien, die sie mithilfe von modernster Enterprise Architecture (EA)

bereitstellen. Entlang von fünf Leitlinien stärken sie ihre Geschäftsaktivitäten

und schaffen echten Mehrwert.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Rahmen der Studie(https://www.bearingpoint.com/de-de/insights-events/insights/resilience/)analysierte BearingPoint mehr als 5.000 Projekte mit dem Ziel, dieResilienzmerkmale von 150 führenden Unternehmen zu bewerten. Anschließendentwickelte das Team ein Benchmarking-Tool, mit dem Unternehmen ihre eigeneResilienz untersuchen können.60 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, ihre Technologien seienvollständig resilient. 82 Prozent erklärten, ihr Unternehmen sei durch denEinsatz agiler Methoden in ihren Technologie-Bereichen flexibler geworden. 72Prozent berichteten von einer besseren Zusammenarbeit, und weitere 72 Prozentbetonten, dass sich die Markteinführung neuer Angebote beschleunigt habe.Die Studie zeigt klar: Unternehmen, die in ihren Technologie-Bereichen agileMethoden nutzen, sind resilienter als ihre Wettbewerber. Gleichzeitig stellt sieaber fest, dass auch diese Unternehmen sich nicht einfach zurücklehnen können.Geschäftsmodelle und Technologie gehen Hand in HandResiliente Unternehmen legen großen Wert darauf, dass IT und Geschäftsbereicheeng zusammenarbeiten: So stellen sie einerseits sicher, dass aktuelleTechnologien so effektiv wie möglich genutzt werden; andererseits erkennen siefrühzeitig, in welche neuen Technologien sie investieren sollten, um dieWertschöpfung zu steigern. Sie wissen: Erst nach der erfolgreichen agilenTransformation können sie das volle Potenzial ausschöpfen, das in ihrerTechnologie steckt.Stefan Pechardscheck, Partner bei BearingPoint: "Wir befinden uns mitten ineiner Revolution von Geschäftsmodellen und Technologie, und beides lässt sichnicht voneinander trennen. Wie kann man Technologie nutzen, um denGeschäftserfolg voranzutreiben und die Resilienz zu stärken? Die Antwort liegtin der Organisation der Technologie, insbesondere der Unternehmensarchitektur.Diese muss agil ausgerichtet sein, um die fünf Dimensionen einer resilientenOrganisation zu erfüllen."