Wirtschaft Dax startet im Plus - Firmenbilanzen und Inflation im Blick

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.605 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 1,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Vor allem einige Firmenbilanzen sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise beschäftigte die Anleger am Morgen. Die Deutsche Börse hatte am Mittwochabend Zahlen vorgelegt: Der Börsenbetreiber verdiente demnach im vergangenen Jahr so viel wie noch nie.