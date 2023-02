Gestern haben zahlreiche Fed-Mitglieder die als dovish wahrgenommenen Aussagen von Jerome Powell vom Dienstag wieder einkassiert - und das hat Folgen für die Märkte. Inzwischen erwarten die Fed Fund Futures, dass die Zinsen doch über 5% steigen und dann in 2023 maximal eine Zinssenkung kommt. Was für eine Achterbahnfaht: erst die superstarken US-Arbeitsmarktdaten letzten Freitag, dann am Dienstag die Beschwichtungen von Powell, gestern dann wieder hawkishe Aussagen aller anderen Fed-Mitglieder. Diese uneinheitliche Kommunikation der US-Notenbank sorgt für viel Volatilität an den Märkten - Powell scheint ins dovishe Lager gewechselt zu sein, scheint damit innerhalb der Notenbank jedoch weitgehend isoliert (zumal die dovishe Lael Brainard wohl bald ins Weiße Haus wechseln wird)..

Hinweise aus Video:

