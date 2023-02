Inflationsrate im Januar 2023 voraussichtlich +8,7 %

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Januar 2023:



+8,7 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)



+1,0 % zum Vormonat (vorläufig)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Januar 2023:





+9,2 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)+0,5 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland wird im Januar 2023 voraussichtlich +8,7 %betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zumVorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bishervorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreisegegenüber Dezember 2022 voraussichtlich um 1,0 %. Der Verbraucherpreisindex fürDeutschland wird zum Berichtsmonat Januar 2023 einer turnusmäßigen Revisionunterzogen und auf das neue Basisjahr 2020 umgestellt. Die vorliegendenvorläufigen Ergebnisse für Januar 2023 wurden bereits auf neuer Basis berechnet.Revisionen in der Verbraucherpreisstatistik erfordern umfangreiche Anpassungender IT-Prozesse zur Berechnung der Ergebnisse auf Länder- und Bundesebene. ImZuge der Programmierarbeiten war ein unerwartetes technisches Problem in derDatenaufbereitung aufgetreten. Daher musste die ursprünglich für den 31. Januar2023 geplante Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse zumVerbraucherpreisindex für Januar 2023 verschoben werden. Mit dieserPressemitteilung werden wie üblich bei einer Basisumstellung ausschließlicherste Ergebnisse für den Verbraucherpreisindex und den HarmonisiertenVerbraucherpreisindex auf Bundesebene veröffentlicht. Ergebnisse für einzelneGütergruppen oder Bundesländer werden zu diesem Zeitpunkt noch nichtausgewiesen.Weitere Hinweise zur Revision in der Verbraucherpreisstatistik:Mit den Ergebnissen für den Januar 2023 erfolgt die Umstellung desVerbraucherpreisindex von der bisherigen Basis 2015 auf das Basisjahr 2020.Dabei werden die Ergebnisse ab Januar 2020 neu berechnet. Weiter zurückliegendeErgebnisse auf der Basis 2015 werden lediglich auf die Basis 2020 umgerechnet.Am 22. Februar 2023 veröffentlicht das Statistische Bundesamt die endgültigenErgebnisse für Januar 2023 sowie alle neu berechneten Ergebnisse ab Januar 2020auf der neuen Basis 2020. Zu diesem Termin werden zugleich umfangreicheergänzende Informationen zur Revision veröffentlicht.Informationen zur Revision speziell für die Nutzerinnen und Nutzer vonVerbraucherpreisindizes in Wertsicherungsklauseln bietet die Rubrik "Umbasierungund Wertsicherungsklauseln" auf der Themenseite "Verbraucherpreisindex undInflationsrate" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Methodischer Hinweis:Der Verbraucherpreisindex (VPI) und der Harmonisierte Verbraucherpreisindex(HVPI) unterscheiden sich hinsichtlich Erfassungsbereich und Methodik. Bei derBerechnung des VPI werden anders als beim HVPI zusätzlich die Ausgaben derprivaten Haushalte für selbstgenutztes Wohneigentum, für Glücksspiel und für denRundfunkbeitrag berücksichtigt. Zudem werden die Gütergewichte des HVPI jährlichaktualisiert. Aufgrund des deutlich geringeren Gewichts für den Bereich Wohnenim HVPI, haben die Preissteigerungen anderer Güterbereiche einen größerenEinfluss auf die Entwicklung des HVPI im Vergleich zum VPI.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.