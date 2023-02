Frank Rosin und Co. begeistern bei den Falstaff Genuss-Skitagen in Zell am See-Kaprun

Der Startschuss der diesjährigen Falstaff Genuss-Skitage in Zell am See-Kaprunwird beim Ski & Dine Eröffnungsabend(https://www.genuss-skitage.at/de/programm/ski-dine) auf der Schmittenhöhe am 9.März gefeiert. Ein exklusives 6-Gänge-Menü von Spitzenkoch Wolfgang Brugger wirdab 19:00 auf der AreitLounge mit einer ausgewählten Weinbegleitung serviert. AmTag darauf ermöglicht das Ski'n'Brunch Deluxe(https://www.genuss-skitage.at/de/programm/ski-brunch-deluxe) einenunvergesslichen Start in den Skitag: Bei Sonnenaufgang ist die Piste exklusivfür die Teilnehmer reserviert. Das Highlight zum Auftakt der FalstaffGenuss-Skitage wird am Abend vom 10. März ab 18:00 Uhr im Ferry Porsche CongressCenter Zell am See passieren: Beim Treffpunkt Genuss(https://www.genuss-skitage.at/de/programm/treffpunkt-genuss) können alle Gästeden TV-Koch Frank Rosin beim Show-Cooking live erleben und seine Gerichte mitWeinen von über 20 österreichischen Winzern genießen.Beim Ski, Wine & Taste(https://www.genuss-skitage.at/de/programm/ski-wine-taste) werden in achtausgewählten Locations auf der Schmittenhöhe klassische Gerichte von Hütten- undHaubenköchen neu interpretiert. Von Polsterzipf mit Preiselbeeren über neuinterpretierten Saibling aus der Region bis zum Mountain Sushi: Alle SignatureDishes werden mit erlesenen Tropfen von österreichischen Top-Winzern begleitet.Mit dabei sind Weingut Scheiblhofer, Weingut Gager, Weingut Artner und vielemehr. Im Mittelpunkt der Ski, Wine & Taste(https://www.genuss-skitage.at/de/programm/ski-wine-taste) Tage von 10. bis 12.März steht das Ski & Gourmet BBQ(https://www.genuss-skitage.at/de/programm/ski-bbq) auf der Franzl-Terrasse mitBlick auf über dreißig Dreitausender. Der Grillweltmeister Adi Bittermann wirdfür alle BBQ-Liebhaber ein exklusives 2-stündiges Grillerlebnis am Samstag, den11. März veranstalten.Dr. Erich Egger, Vorstand der Schmittenhöhe: "Nach dem erfolgreichen Debüt derletztjährigen Falstaff Genuss-Skitage freut es uns ganz besonders im gleichenJahr des 95. Geburtstags der Schmittenhöhebahn die 2. Auflage zu feiern. Wirsind schon gespannt auf Frank Rosin, Wolfgang Brugger und alle weiterenSpitzenköche sowie Top-Winzer aus Österreich!"Insgesamt 18 Hauben begeistern am zweiten Wochenende der Falstaff Genuss-Skitage

Frank Rosin und Co. begeistern bei den Falstaff Genuss-Skitagen in Zell am See-Kaprun

