Gold: Ganz langsam geht es wieder hoch!

Ask 0,16

Ask 0,16

Ask 0,12

Ask 0,12

Gold: Wie geht es weiter?

Vor genau einer Woche hat es beim Goldpreis gekracht. Nach dem stetigen Anstieg der Vormonate war eigentlich schon die Marke von 2.000 US-Dollar greifbar nah. Doch dann stürzte die Notiz wie aus dem Nichts ab. In zwei Etappen verlor Gold rund 100 US-Dollar an Wert. Die neue Woche läuft dagegen wieder besser. Nun notiert die Unze schon vier Tage in Folge höher und hat ein Drittel der Verluste wieder wettgemacht. Bis zum Verlaufshoch bei 1.959 US-Dollar ist es aber noch ein weiter Weg. Rein technisch sieht es aber ernüchternd aus. Die Bewegung der vergangenen Tage könnte nach oben, aber ebenso gut nach unten aufgelöst werden. Technisch postive Signale gäbe es erst bei einem Anstieg über 1.896 US-Dollar. Nach unten hätte Gold erst wieder bei 1.835 bis 1.848 US-Dollar eine größere Unterstützung.

Rückschlag trifft auch die Goldaktien

Die Aktien der großen Goldproduzenten wie Barrick Gold, Agnico Eagle und Newmont haben die Bewegung nach unten in der vergangenen Woche mitgemacht. 100 US-Dollar weniger beim Unzenpreis bedeutet schließlich, dass die Gewinne belastet werden. Dennoch: Bilanziell und kostenseitig sind die großen Godminer nach der Kur der vergangenen Jahre gut aufgestellt. Dementsprechend können sich langfristig orientierte Anleger hier auf die Lauer legen. Klar ist aber: Die Papiere der großen Produzenten hängen fest am Goldpreis. Bei kleineren Developern können individuelle Erfolge für eine Outperformance sorgen. So wird Cartier Resources (0,11 CAD; 0,07 Euro; CA1467721082) demnächst seine erste Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) für sein Projekt Chimo Goldmine vorlegen. Dementsprechend könnte die Aktie der Kanadier den jüngst abgebrochenen Aufwärtstrend mit guten Kennzahlen wieder aufnehmen.

Aktieninfo Cartier Resources

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: ECR | CA1467721082

Aktienkurs: 0,11 CAD | 0,07 Euro

Börsenwert: ca. 37 Mio. CAD (voll verwässert)

Aktienzahl voll verwässert: 340 Mio., davon Optionen: 18,2 Mio.; Warrants 7 Mio.:

Top-Anteilseigner: Management & Board, Agnico Eagle, O3 Mining, Quebec Funds