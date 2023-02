Böblingen (ots) - DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges

Fortune-500-Technologieunternehmen, prognostiziert fünf Trends, wie die

Automobilindustrie unsere Beziehung zum Auto in den nächsten fünf Jahren

verändern wird.



Der Übergang zu Software-definierten Fahrzeugen gestaltet jeden Aspekt der

Automobilindustrie neu - von der Art und Weise, wie Autos entworfen werden, über

die Herstellung bis hin zu ihrer Nutzung und Wartung. Entscheidend ist, dass

sich die Beziehung des Autofahrers zu dem reichhaltigen Ökosystem von Partnern

und Dienstleistungen rund um die Automobilindustrie verändert. DXC und Luxoft

(ein DXC-Unternehmen), die sich auf Software für die Automobilindustrie und

plattformbasierte Geschäftsmodelle spezialisiert haben, sehen Anzeichen dafür,

dass sich diese fünf Trends beschleunigen.





1. Die Software in Ihrem Fahrzeug ist so wichtig wie sein LogoSoftware-definierte Fahrzeuge (SDVs) werden die Autos von morgen sein, derenEigenschaften und Funktionen durch Software gesteuert werden."SDVs werden mehr für ihre Benutzererfahrung als für ihre physischenEigenschaften bekannt sein. Software wird eine direkte Verbindung zwischen demAutomobilhersteller und dem Kunden herstellen und die plattformgesteuertenAutomobilunternehmen können ihren Kunden nahtlos personalisierteDienstleistungen über ihre Fahrzeuge anbieten", sagt Matthias Bauhammer, GlobalLead, Robotic Drive Offering bei DXC Technology.Dieser Datenaustausch wird nicht auf ein einzelnes Auto und dessen Herstellerbeschränkt sein. Die "Crowd-Daten" von Millionen von Fahrzeugen können genutztwerden, um intelligentere Mobilitätsdienste in einem gesamten automobilenÖkosystem anzubieten. Gaia-X 4 Future Mobility(https://www.gaia-x4futuremobility.dlr.de/) ist beispielsweise eine europäischeInitiative, die eine enge Vernetzung zwischen Fahrzeugnutzern, Dienstleistern,Herstellern und Zulieferern ermöglicht. Zu den Anwendungen gehören intelligenteVerkehrsinfrastrukturen, Fahrzeug-Lebenszyklus-Management und digitale Zwillingefür autonome Fahrzeuge.2. Ihr Auto erneuert sich selbst und bietet Upgrades auf AbrufDa Autos zunehmend Software-definiert und mit dem Internet verbunden werden,wird ihre Fähigkeit zur Selbstheilung, Selbsterneuerung und Selbstauffrischungzunehmen."Die Software unseres Telefons wird regelmäßig aktualisiert, um neue Funktionenhinzuzufügen, Apps, Updates und Sicherheitspatches herunterzuladen, um Problemezu beheben und unsere Geräte noch nützlicher zu machen. Das Auto hat vielleichtnoch einen langen Weg vor sich, bevor es so dynamisch und interaktiv wird wie