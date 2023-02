HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Verbio nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Biokraftstoff-Herstellers sei schwach ausgefallen, aber nicht so schwach wie befürchtet, schrieb Analyst Tim Wunderlich am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dazu komme der bestätigte Ausblick./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 08:41 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 08:42 / MEZ