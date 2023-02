Deutscher Servicepreis 2023 / Auszeichnung der servicestärksten Unternehmen - Preisträger in 49 Kategorien - Feierliche Preisverleihung

Berlin/Hamburg (ots) - Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der

Nachrichtensender ntv zeichnen heute die servicebesten Unternehmen mit dem

renommierten Deutschen Servicepreis aus. Grundlage ist eine umfassende

Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen. Der

Award, der zum 13. Mal verliehen wird, berücksichtigt in diesem Jahr erstmals

auch Start-ups. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der

Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (Sendehinweis: ntv service, Montag,

13.02.2023, 18:35 Uhr) .



Zu den diesjährigen Preisträgern zählen beispielsweise Comdirect, das

Vergleichsportal Check24, die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, der Sport- und

Wellness-Anbieter David Lloyd Meridian Spa & Fitness, die Online-Apotheke Doc

Morris oder der Ferienhaus-Spezialist Hometogo. Dabei belegen die Ergebnisse der

Jahresauswertung auch: Von einer Servicewüste kann in Deutschland keine Rede

sein. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für

Service-Qualität: "In der Gesamtheit betrachtet erreicht der Service ein gutes

Niveau. Insbesondere die Beratung vor Ort kann in vielen Branchen überzeugen.

Der Preis würdigt etablierte Unternehmen wie auch Start-ups, die in puncto

Service Maßstäbe setzen."