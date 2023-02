Seite 2 ► Seite 1 von 7

Viby/Dänemark & Düsseldorf (ots) - Die europäischen Molkereigenossenschaft ArlaFoods hat das inflationäre Umfeld des Jahres 2022 effektiv bewältigt. So gelangArla eine gute Leistung mit einem signifikanten Anstieg des monatlichenMilchpreises sowie einer vorgesehenen Nachzahlung von 2,2 Eurocent pro Kilogrammgelieferter Milch für das Gesamtjahr an die Arla Landwirtinnen und Landwirte.Auch in Sachen Nachhaltigkeit hat Arla wichtige Schritte gemacht: Die Emissionenin Scope 1, 2 & 3 sind gesunken und ein neues Anreizmodell für Nachhaltigkeitauf den Arla Höfen wurde erfolgreich entwickelt. Das Deutschlandgeschäft vonArla war im Jahr 2022 ebenfalls von dem hohen Inflationsniveau mit steigendenPreisen und dem damit einhergehenden hohen Druck auf der Kostenseite geprägt.Dies erforderte auch hierzulande entsprechende Preiserhöhungen, sowohl im Markenals auch im Private-Label-Geschäft, um die gestiegenen Kosten auf den Höfen derArla Milchbauern und in den Molkereien in Teilen decken zu können. InDeutschland gehört das Unternehmen mit zwei großen Milchwerken inRheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Deutschland-Zentrale inDüsseldorf und mehr als 1.400 deutschen Genossenschaftsmitgliedern zu den Top 5in der Molkereibranche. Im hiesigen Handel ist Arla mit Marken wie Arla Buko,Arla Skyr und Arla Kærgården sowie Handelsmarken vertreten.Der Gesamtumsatz der Arla Gruppe stieg im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um23,2 Prozent auf 13,8 Mrd. Euro (2021: 11,2 Mrd. Euro). Zurückzuführen ist dasUmsatzwachstum fast ausschließlich auf höhere Preise. Ein stagnierendes Angebotund eine konstante Nachfrage führten zu einem Anstieg der Rohstoff- undEinzelhandelspreise, was sich positiv auf den Umsatzanstieg auswirkte. Arlaerzielte im vergangenen Jahr für die Genossenschaftsmitglieder einen Nettogewinnvon 382 Mio. Euro beziehungsweise 2,8 Prozent des Umsatzes, was am unteren Endedes Zielbereichs von 2,8 bis 3,2 Prozent des Umsatzes liegt. Der Gewinn wurdedurch die beispiellos hohen Margen bei Rohstoffprodukten getrieben, die zusammenmit den hohen Produktionskosten die Margen im Einzelhandel und imFoodservice-Geschäft unter Druck setzten.Aufgrund des Finanzergebnisses konnte der Arla Aufsichtsrat eine Nachzahlung andie Milchbauern in Höhe von insgesamt 2,2 Eurocent (inklusive Zinsen aufKapitaleinlagen) pro Kilogramm gelieferter Milch im Jahr 2022 vorschlagen.Dieser Betrag wird im Rahmen der neuen Konsolidierungspolitik erstmals in zweiRaten ausgezahlt; 1. Teilrate bereits im September 2022 und 2. Teilrate im März2023.Der durchschnittliche Milchpreis, den Arla seinen Landwirten europaweit zahlte,erhöhte sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 40,5 Prozent und stieg von 37,0