30. Karrieretag Familienunternehmen bei PERI | Jetzt bewerben! (FOTO)

München / Weißenhorn (ots) - Am 28. April 2023 findet der 30. Karrieretag

Familienunternehmen bei der PERI SE in Weißenhorn bei Ulm statt. Vorausgewählte

Talente haben die Möglichkeit direkt mit den Unternehmerinnen und Unternehmern

sowie Personalverantwortlichen von über 50 führenden Familienunternehmen wie

Hilti, Liebherr oder Wanzl über individuelle Karriereperspektiven zu sprechen.

Bewerbungsschluss ist der 27. März 2023.



Ausrichter ist jeweils eins der teilnehmenden Familienunternehmen in den eigenen

Räumlichkeiten. PERI ist nach 2007 und 2014 bereits zum dritten Mal Gastgeber

der Recruiting- und Kontaktmesse.