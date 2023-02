Illumina liefert erstes NovaSeq X Plus-Sequenziergerät an das Broad Institute

HOLLYWOOD, Florida, 9. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN), ein weltweit führender Anbieter von DNA-Sequenzierungs- und Array-Technologien, gab heute bekannt, dass sein erstes NovaSeq X Plus-System kürzlich an das Broad Institute geliefert wurde. Alex Aravanis, PhD, Chief Technology Officer von Illumina, gab dies heute in einer Präsentation auf der Konferenz „Advances in Genome Biology and Technology" (AGBT) in Hollywood, Florida, bekannt. Aravanis kündigte auch die mit Spannung erwarteten Aktualisierungen der Innovations-Roadmap von Illumina an, darunter Illumina Complete Long Reads, die Long-Read-Sequenzierungstechnologie des Unternehmens, und seine XLEAP SBS-Chemie. Im September 2022 wurden sowohl die NovaSeqX-Serie als auch Illumina Complete Long Reads angekündigt.

Neue Daten zu NovaSeq X Plus und Einblicke in die Arbeitsabläufe bei Illumina Complete Long Reads auf der AGBT vorgestellt

Weltweit erste NovaSeq x Lieferung

Die NovaSeq X-Serie ist das leistungsstärkste Sequenziersystem von Illumina, das eine beispiellose Kombination aus hohem Durchsatz und Genauigkeit bietet und sich durch schlanke Informatik, bahnbrechende Fortschritte im Nachhaltigkeitsbereich und kostengünstige Sequenzierung auszeichnet. Aravanis gab heute bekannt, dass das Broad Institute die weltweit erste Sendung erhalten hat.

„Wir sind begeistert, dass der NovaSeq X Plus nach Jahren der Forschung und Entwicklung nun an unsere Kunden ausgeliefert werden kann und deren wichtigste Erwartungen erfüllt werden können: Es werden Projekte realisiert, die zuvor nicht für möglich gehalten wurden", so Aravanis. „Wir wissen, dass unsere Kunden sehr daran interessiert sind, mehr, tiefergehende und umfassendere genomische Forschung zu betreiben, um die Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Kosten zu senken."

Auf der AGBT präsentierte Niall Lennon, PhD, Senior Director of Translational Genomics am Broad Institute of MIT and Harvard, neben Aravanis neue Daten, die bestätigen, dass die Leistung des NovaSeq X Plus die des NovaSeq 6000 erreicht oder übertrifft.

„Wir freuen uns immer über neue Technologien, die es der wissenschaftlichen Community ermöglichen, mehr und umfassendere Experimente durchzuführen", sagte Lennon. „Wir gehen davon aus, dass diese Plattform, nach Inbetriebnahme, erhebliche Auswirkungen auf unsere Fähigkeit haben wird, Gruppen zu unterstützen, die unseren mobilen Sequenzierservice, unser humanes Gesamtgenomprodukt und unser gemischtes Genom-/Exomprodukt in Anspruch nehmen möchten."