DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhandelskonzern Metro hat sein Wachstum zum Jahresauftakt fortgesetzt. Dabei belasteten ein Cyberangriff sowie das Russland-Geschäft die Entwicklung, wie das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im ersten Geschäftsquartal (per Ende Dezember) stiegen die Erlöse um 6,6 Prozent auf 8,1 Milliarden Euro. Dabei wuchs Metro über alle Vertriebskanäle hinweg, das Belieferungsgeschäft erzielte zweistellige Wachstumsraten und erreichte 1,6 Milliarden Euro. Der Januar habe eine anhaltende Wachstumsdynamik gezeigt, mit einem Plus des Gesamtumsatzes von 16 Prozent, hieß es.

Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahm hingegen von 521 Millionen auf 465 Millionen Euro ab. So erzielte Metro in Russland geringere Erträge als im Vorjahr. Die Belastungen aus dem Cyberangriff auf das operative Ergebnis schätzt der Konzern auf einen mittleren bis hohen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag. Die Umsatzeinbußen sieht Metro im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Probleme sind mittlerweile behoben, Konzernchef Steffen Greubel geht von keinen weiteren Belastungen in diesem Zusammenhang mehr aus, wie er in einer Telefonkonferenz am Donnerstag sagte.