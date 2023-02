Deutscher Geldanlage-Index Winter 2022/23 (DIVAX-GA) / Aktienkultur in Deutschland weiter auf dem Vormarsch (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Deutscher Geldanlage-Index stabil auf positivem Niveau

- Aktienaffinität von Frauen nimmt deutlich zu

- Politik sollte Aktienkultur fördern



Nach den starken Kurseinbrüchen bei Ausbruch der Corona-Pandemie erfolgte mit

den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine binnen zwei Jahren bereits

der zweite starke Rücksetzer an den Börsen. Wurde der Kursrückgang Anfang 2020

in kurzer Zeit wettgemacht, sehen sich Aktienbesitzer aktuell weiter unruhigen

Börsen gegenüber, und die wichtigen Indizes liegen deutlich unter ihren

Höchstständen. Vor diesem Hintergrund wurden die aktuellen Werte des vom

Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) erhobenen

Deutschen Geldanlage-Index (DIVAX-GA) mit Spannung erwartet. Der Index bildet

ab, wie sich die Stimmung der Menschen in Deutschland zum Thema aktienbasierte

Geldanlage und Vorsorge im langfristigen Trend entwickelt.