Ford Kuga Plug-in-Hybrid ist zum zweiten Mal in Folge Europas meistverkaufter PHEV (FOTO)

Köln (ots) -



- Im zurückliegenden Jahr 2022 wurden 20 Prozent mehr Exemplare des Ford Kuga

Plug-in-Hybrid ausgeliefert als im Vorjahr

- Damit ist der Crossover-SUV zum zweiten Mal in Folge der meistverkaufte

Plug-in-Hybrid (PHEV) aller Marken in Europa



Gemäß den Daten von JATO Dynamics and IHS Markit war der Ford Kuga

Plug-in-Hybrid im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge der meistverkaufte

Plug-in-Hybrid (PHEV) aller Marken in Europa1. Insgesamt stiegen die

Verkaufszahlen dieses Modells um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der

intelligente Antriebsstrang des Kuga Plug-in-Hybrid bietet den Kunden eine rein

batterie-elektrische Reichweite von 57 bis 67 Kilometern (WLTP) bei einem

Energieverbrauch von 14,4 bis 15,9 kWh/100 km (WLTP).