JEFFERIES stuft Compugroup Medical auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Compugroup nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der auf Arztpraxen und Krankenhäuser spezialisierte Softwareanbieter habe ein schwieriges Jahr stark beendet, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebidta) lägen über den Konsensschätzungen./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 03:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CompuGroup Medical Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,52 % und einem Kurs von 47,02EUR gehandelt.