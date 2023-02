JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Zwischenbericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Ein schwacher Bruttowarenwert zu Gunsten eines starken operativen Ergebnisses (Ebitda) fasse die Unternehmensentwicklung im Jahr 2022 ziemlich gut zusammen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Da die Eckdaten keine offensichtlichen Kurstreiber beinhalteten, sei nach der jüngsten Rally kurzfristig mit Gewinnmitnahmen zu rechnen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 02:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 02:20 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 50,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m